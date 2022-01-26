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Сергей Рачков: Западу нужны слабые государства, выполняющие указания из Вашингтона и Брюсселя

26.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сергей Рачков: Западу нужны слабые государства, выполняющие указания из Вашингтона и Брюсселя

Укрепление Союзного государства в контексте безопасности обсудили также спикеры круглого стола в режиме онлайн. Он прошёл накануне с участием председателя Постоянной комиссии совета Республики и зарубежных экспертов. Главные темы – коллективная безопасность, недопустимость вмешательства во внутренние дела союзного государства и поиск новых направлений углубления интеграции в экономике, науке и других сферах. Отдельно коснулись безопасности и действий политиканов.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности: «Западу нужны слабые государства, которые будут выполнять те указания, которые поступают из центров силы, как из Вашингтона, так и из Брюсселя. Мы идём своей дорогой, мы создаём мощное экономически политически и в военном плане объединение двух стран и не собираемся смотреть по сторонам и обращать внимание на тех, кто чем-то не удовлетворён». 

Ситуация у западных границ Союзного государства, а теперь и южных рубежей Беларуси – серьёзный повод для обсуждения, особенно с учётом произошедшего в Казахстане. Роль ОДКБ как гаранта безопасности также не обошли вниманием. Задача всех участников объединения – не допустить конфликтов ни на своей территории, ни в приграничной зоне

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Укрепление Союзного государства в контексте безопасности обсудили также спикеры круглого стола в режиме онлайн. Он прошёл накануне с участием председателя...
 
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