﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Протестующие предприниматели в Киеве столкнулись с полицией, пострадали более 20 человек

26.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Протестующие предприниматели в Киеве столкнулись с полицией, пострадали более 20 человек

В Киеве возле Верховной рады протестовали предприниматели, в результате столкновений с правоохранителями пострадали более 20 человек, включая полицейских. Об этом пишет РБК-Украина.

Представители малого и среднего бизнеса страны во вторник требовали принять законы, которые упростили бы работу честного бизнеса, например, предприниматели хотели отмены обязательного использования кассовых аппаратов.

Протестующие сделали попытку ворваться в здание Верховной рады, но натолкнулись на полицию.

По данным отдела коммуникации полиции Киева, пострадали 18 полицейских и три митингующих. Задержаны протестующие, которые отказывались повиноваться стражам порядка и совершали противоправные действия.

Фото: Национальная полиция Украины

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Киеве возле Верховной рады протестовали предприниматели, в результате столкновений с правоохранителями пострадали более 20 человек, включая полицейских. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Потеряла работу в пандемию и стала мыловаром. Как выжить с таким бизнесом в райцентре?
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by