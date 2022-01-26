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Протестующие предприниматели в Киеве столкнулись с полицией, пострадали более 20 человек
Источник материала: ОНТ
В Киеве возле Верховной рады протестовали предприниматели, в результате столкновений с правоохранителями пострадали более 20 человек, включая полицейских. Об этом
Представители малого и среднего бизнеса страны во вторник требовали принять законы, которые упростили бы работу честного бизнеса, например, предприниматели хотели отмены обязательного использования кассовых аппаратов.
Протестующие сделали попытку ворваться в здание Верховной рады, но натолкнулись на полицию.
По данным отдела коммуникации полиции Киева, пострадали 18 полицейских и три митингующих. Задержаны протестующие, которые отказывались повиноваться стражам порядка и совершали противоправные действия.
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В Киеве возле Верховной рады протестовали предприниматели, в результате столкновений с правоохранителями пострадали более 20 человек, включая полицейских. Об...
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