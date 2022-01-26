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Обсуждение проекта изменений и дополнений к Конституции продолжается в регионах Беларуси
Источник материала: ОНТ
В Беларуси продолжается общественное обсуждение изменений и дополнений в Конституции. Для ответов на все вопросы во всех регионах работают диалоговые площадки.
Особый интерес к новшествам – в трудовых коллективах. Люди всех возрастов и профессий дискутируют на тему социально-политической жизни страны. И тех изменений, которые призваны сделать её максимально отвечающей требованиям большинства белорусов. Спикеры отмечают вовлеченность и активность участников диалога.
До исторического события остаётся месяц. Республиканский референдум назначен на 27 февраля, но проголосовать можно будет и досрочно.
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В Беларуси продолжается общественное обсуждение изменений и дополнений в Конституции. Для ответов на все вопросы во всех регионах работают диалоговые площадки. ...
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