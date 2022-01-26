В ДТП пострадал могилевчанин: в отношении водителя возбудили уголовное дело

Источник материала: БелТА

26 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве произошло ДТП, в котором пострадал пассажир. В отношении водителя, находившегося в нетрезвом состоянии, возбудили уголовное дело, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело частного обвинения в отношении 21-летнего водителя, которому инкриминировано нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения.

Согласно материалам дела, в вечернее время 28 октября 2021 года нетрезвый мужчина, не имея права управления транспортным средством, двигался на автомобиле Mitsubishi Galant по ул.Кулибина областного центра. Подозреваемый выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением: мужчина выехал за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на световую опору.

В результате ДТП пассажиру автомобиля причинены телесные повреждения.

Поскольку управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушает правила дорожного движения и несет повышенную общественную опасность, прокуратура Могилевской области по результатам изучения материалов доследственной проверки возбудила в отношении водителя уголовное дело по ч.1 ст.317 Уголовного кодекса.

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в управление Следственного комитета по Могилевской области.-0-