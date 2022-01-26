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В Бобруйске при пожаре квартиры погибла пенсионерка

26.01.2022 09:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске при пожаре квартиры погибла пенсионерка. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор Могилевского областного управления МЧС Ольга Нехороших.

Тревожное сообщение о пожаре спасателям поступило 26 января в 01.43. Горела однокомнатная квартира девятиэтажного жилого дома по бульвару Приберезинскому в Бобруйске. По прибытии к месту вызова пожарных из окна квартиры на 4-м этаже шел дым, создалось плотное задымление. Обеспокоенные соседи сообщали, что внутри находится человек.

На полу в коридоре спасателями в бессознательном состоянии обнаружена пенсионерка 1936 года рождения. Спасти ее не удалось. Погибшая с разрешения хозяина более 5 лет проживала в этой квартире.

В результате пожара на кухне повреждено имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов подъезда не проводилась. Причина пожара устанавливается.

По словам сотрудников МЧС, за прошедшие сутки в Могилевской области произошло 2 пожара - в Бобруйске и Бобруйском районе.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В результате пожара на кухне повреждено имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов подъезда не проводилась. Причина пожара...
 
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