В Минске возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудников милиции

Источник материала: БелТА

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске возбудили уголовное дело по факту оказания сопротивления и применения насилия в отношении сотрудников милиции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.

Вечером 23 января сотрудники Первомайского РУВД выбыли по месту жительства 23-летнего минчанина с целью исполнения вынесенного в отношении него постановления суда о применении наказания в виде 10 суток ареста. "Находясь в квартире, молодой человек и его 50-летний отец вели себя агрессивно, оказали сопротивление и применили в отношении правоохранителей насилие, в результате чего сотрудникам милиции были причинены телесные повреждения, а также повреждено форменное обмундирование. Мужчины были задержаны и помещены в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома", - рассказали в милиции.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

В милиции напомнили, что законные требования сотрудника ОВД обязательны для исполнения должностными лицами и другими гражданами. Невыполнение законных требований сотрудника ОВД, посягательство либо угроза посягательства на жизнь, здоровье, честь, достоинство, имущество сотрудника органов внутренних дел, а также совершение указанных действий в отношении его близких в связи с исполнением сотрудником ОВД служебных обязанностей влекут ответственность, предусмотренную законодательными актами Беларуси.-0-