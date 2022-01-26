|
«Хотите вырасти в Nike? Значит, нужно выстраивать стратегию компании». Как масштабировать бренд одежды?
26.01.2022 10:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» совместно с
Героем одного из выпусков стал Анатолий Авдеев, основатель бренда одежды Rawr. На примере его бизнеса разбираемся, как повышать эффективность отдела продаж, как работать с существующей базой клиентов и насколько важно выстраивать стратегию бренда.
Партнер сезона «Рабочая группа 2.0» ―
Эксперты выпуска
О проекте
Rawr — это молодой белорусский бренд, который специализируется на пошиве одежды для мужчин и женщин. «Фишка» бренда в том, что модели шьют исключительно на заказ. Основной продуктовый портфель — спортивная одежда, комбинезоны.
Клиенты — девушки и женщины из Беларуси в возрасте 24−32 лет. Около 20% клиентов — постоянные.
Средний чек — 190 бел. рублей ($ 80). В месяц происходит около 800 продаж.
Финансовые показатели. Объем месячной выручки равен 120−150 тыс. бел. рублей. Стоимость одного лида — $ 1,3, продажи — $ 5,6. Конверсия — 24%. В месяц обрабатывается около 3400 лидов.
Каналы продвижения. Таргетированная реклама в Instagram.
Цели:
Рекомендации экспертов
1. Определиться с фокусом. Сейчас у компании три основных направления:
И если розничные продажи — это история про индивидуальный пошив одежды, то при реализации продукции на маркетплейсах это невозможно. Поэтому, если компания стремится масштабироваться, технологию нужно будет стандартизировать. Совмещать такие стратегии будет сложно.
2. Выстраивать стратегию бренда. Важно сформировать и донести клиентам ценности компании, работать над позиционированием и узнаваемостью бренда. Это особенно актуально в условиях масштабирования и конкуренции на таких платформах, как Wildberries.
3. Поработать с инфлюенсерами. Необходимо подобрать лидеров мнений, которые могли бы стать амбассадорами бренда и рекламировать своей аудитории товары. Важно просчитать, как это повлияет на спрос, конверсию и хватит ли производственных мощностей обрабатывать большее количество заказов.
4. Вести финансовый учет в Excel. Эксперты считают, что на данном этапе в компании достаточно разработать базовую модель ведения учета, пригласить в команду финансового менеджера (возможно, на полставки), который будет отслеживать, как работает система, формировать ежемесячные или еженедельные отчеты и давать рекомендации. А по мере роста компании (при обороте от $ 1 млн) имеет смысл ставить автоматизированную систему, которая поможет вывести ее на новый уровень.
5. Искать новых клиентов. Эксперты обратили внимание, что стоимость одного клиента и продаж сейчас для компании «пороговая». Это говорит о том, что все сложнее становится привлекать новых клиентов. Необходимо подумать над вариантами расширения клиентской базы, понять, где «обитают» потенциальные покупатели, и как до них достучаться.
6. Определиться со стратегией продаж. Если бренд делает ставку на Wildberries и аналогичные платформы, то работать нужно над командой не продаж, а маркетологов.
7. Отслеживать возражения и запросы клиентов. Важно вести статистику и работать с ней. Например, если клиенты постоянно спрашивают о том, как изменяется вид одежды после первой стирки, есть смысл ответить на этот вопрос сразу всем и заранее. Это могут быть соответствующие посты в соцсетях, текст на сайте, видеоролик.
8. Выбрать правильную локацию для офлайн-магазина бренда.
Также перед открытием магазина необходимо продумать, как увеличить конверсию от сделок, чтобы продажи покрывали высокую стоимость аренды.
Смотрите полный выпуск на нашем
«Про бизнес» благодарит
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Хотите вырасти в Nike? Значит, нужно выстраивать стратегию компании». Как масштабировать бренд одежды?
«Про бизнес» совместно с Альфа-Банком продолжают рассказывать истории проектов «Рабочая группа 2.0». Напомним, в течение нескольких месяцев ведущие Виталий...
|
Архив (Разное)