На троих 30 с половиной лет колонии: в Мозыре вынесли приговор наркокурьерам

Источник материала: БелТА

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Мозырского района постановил приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасного психотропного вещества, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На скамье подсудимых оказались трое закладчиков психотропов - парень и две девушки, которые пытались подработать розничными курьерами психотропов. Судебное заседание прошло в закрытом формате.

Молодой человек признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и сбыте психотропных веществ, совершенных в отношении особо опасных психотропных веществ, организованной группой. На основании ч.4 ст.328 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Одна из девушек также признана виновной по аналогичной статье. Она приговорена к 10 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Вторая - признана виновной в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и сбыте психотропных веществ, совершенных в отношении особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, организованной группой. На основании ч.4 ст.328 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев. Также доказана ее вина в покушении на незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозку и сбыт психотропных веществ, совершенных в отношении особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, организованной группой. На основании ч.1 ст.14 и ч.4 ст.328 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно она приговорена к 10 годам 6 месяцам лишения свободы.

Также постановлено конфисковать мобильные телефоны обвиняемых.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-