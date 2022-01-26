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В Столбцовском районе при пожаре погибли двое мужчин: следователи проводят проверку
Источник материала: БелТА
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе при пожаре погибли двое мужчин, следователи устанавливают обстоятельства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
Вечером 25 января поступило сообщение об обнаружении тел двух мужчин при ликвидации пожара в агрогородке Старый Свержень Столбцовского района.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что одному из погибших было 43 года (в его жилище и произошло возгорание), второму - 63. Оба часто курили. На протяжении нескольких дней они распивали спиртные напитки.
Следователь провел осмотр места происшествия с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории, а также с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области и работников РОЧС. Назначено проведение экспертных исследований. Опрашиваются родственники и соседи.
По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
По этому факту Столбцовским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-
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Вечером 25 января поступило сообщение об обнаружении тел двух мужчин при ликвидации пожара в агрогородке Старый Свержень Столбцовского района.
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