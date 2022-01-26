«Давай играть!» Приставучий кот заставил всех хохотать. Осторожно, это слишком мило (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Животные порой любят привлекать к себе внимание хозяев, и некоторые из хвостатых добиваются этого очень настойчиво.

В TikTok появилось видео, где пушистый питомец пытается отвлечь своего хозяина, кусая его за волосы. На все попытки кота хозяин лишь усмехается, и тогда пушистый решает пустить в ход лапу. Если смотреть забавное видео со звуком, то противостояние будет сопровождаться очень подходящей по смыслу песней «Есть в моей жизни кот».

Веселое противостояние развеселило интернет-пользователей. Ролик с приставучим котом просмотрели более 1,5 млн раз.

«Кот: "суету навести охота"», «Нет, что за дела? Обрати внимание!», «Всё... решено: иду покупать кота», «Это вы поселились у него», – писали в комментариях.

Фото: скриншот из видео

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