﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дворец Независимости принимает экскурсии со всей Беларуси

26.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Дворец Независимости принимает экскурсии со всей Беларуси

Символ народовластия и единства! Дворец Независимости снова принимает экскурсантов.

В этих залах проходили судьбоносные встречи и принимались важнейшие решения. И уже несколько лет сюда на экскурсии приходят люди разных профессий и возрастов. Желающих более чем достаточно - посещения готовы ждать по несколько месяцев. Накануне двери Дворца открылись для сотрудников Белтаможсервиса и слушателей Академии Управления.

В одном из этих залов – «Зелёном» - проходила встреча нормандской четверки. В другом – для торжественных церемоний каждый год собирается молодёжь на Новогодний бал. К слову, в каждом из 20 великолепных интерьеров все сделано белорусами и только из отечественных материалов.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Символ народовластия и единства! Дворец Независимости снова принимает экскурсантов. В этих залах проходили судьбоносные встречи и принимались важнейшие решения....
 
Новости дня
Новости разные
 
На троих 30 с половиной лет колонии: в Мозыре вынесли приговор наркокурьерам
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by