Дворец Независимости принимает экскурсии со всей Беларуси

Источник материала: ОНТ

Символ народовластия и единства! Дворец Независимости снова принимает экскурсантов.

В этих залах проходили судьбоносные встречи и принимались важнейшие решения. И уже несколько лет сюда на экскурсии приходят люди разных профессий и возрастов. Желающих более чем достаточно - посещения готовы ждать по несколько месяцев. Накануне двери Дворца открылись для сотрудников Белтаможсервиса и слушателей Академии Управления.

В одном из этих залов – «Зелёном» - проходила встреча нормандской четверки. В другом – для торжественных церемоний каждый год собирается молодёжь на Новогодний бал. К слову, в каждом из 20 великолепных интерьеров все сделано белорусами и только из отечественных материалов.

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