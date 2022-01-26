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Дворец Независимости принимает экскурсии со всей Беларуси
Источник материала: ОНТ
Символ народовластия и единства! Дворец Независимости снова принимает экскурсантов.
В этих залах проходили судьбоносные встречи и принимались важнейшие решения. И уже несколько лет сюда на экскурсии приходят люди разных профессий и возрастов. Желающих более чем достаточно - посещения готовы ждать по несколько месяцев. Накануне двери Дворца открылись для сотрудников Белтаможсервиса и слушателей Академии Управления.
В одном из этих залов – «Зелёном» - проходила встреча нормандской четверки. В другом – для торжественных церемоний каждый год собирается молодёжь на Новогодний бал. К слову, в каждом из 20 великолепных интерьеров все сделано белорусами и только из отечественных материалов.
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Символ народовластия и единства! Дворец Независимости снова принимает экскурсантов. В этих залах проходили судьбоносные встречи и принимались важнейшие решения....
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