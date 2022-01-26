Что такое синдром Мюнхгаузена и как его распознать?

Источник материала: ОНТ

Барон Мюнхгаузен – об этом персонаже наслышаны многие. Нужно сказать. Что тот еще врун. Хотя преподносил все свои выдумки так, что слушатели верили каждому его слову. В честь Мюнхгаузена и назван синдром, при котором человек преувеличивает, симулирует или нарочно вызывает у себя симптомы болезни.

Пожалуй, самый известный пример синдрома Мюнхгаузена – история семьи Бланшар из одного американского штата, где мать из-за этого расстройства много лет выставляла свою дочь тяжелобольной. Кроме этого, убеждала в этом знакомых и докторов, уговаривала врачей на различные медицинские вмешательства, несмотря на отрицательные анализы. К сожалению, этот синдром довольно распространён.

Елена Пертель, психолог, специалист в области тревожных расстройств: «Например, мама может перекармливать ребенка для того, чтобы потом самоотверженно спасать его от ожирения. Либо дочка может специально отравить свою беспомощную маму для того, чтобы потом спасать ее от отравления, чтобы она видела, что она терпеливая, хороша и очень любящая дочь. Бывает вариант очень страшный, когда медработники затягивают выздоровление больного, чтобы подольше он оставался к ним привязанным».

Вообще цель людей с таким расстройством – не материальная выгода, а внимание со стороны окружающих. Пациенты с синдромом Мюнхгаузена лгут врачам, принимают ненужные лекарства, искусственно вызывают рвоту, а также наносят себе повреждения.

Диагностировать отклонение невооруженным глазом затруднительно, так как больные всё время обращаются к разным врачам, скрывают историю болезни и упорно отрицают притворство.

Раньше считалось, что это расстройство чаще развивается у мужчин. Однако в настоящее время психиатры полагают, что ему подвержены представительницы прекрасного пола из-за своей склонности к повышенной эмоциональности и не только. Эксперты утверждают, что многие пациенты с синдромом Мюнхгаузена выросли в неполных семьях, а некоторые просто находились в атмосфере холодности, отвержения и невнимания к своим эмоциональным нуждам. Также толчком к его возникновению мог послужить перенесенный стресс.

Алексей Белоцерковец, психолог: «Синдром именно приобретенный. И ноги его растут чаще всего из детства: это недостаток внимания, недостаток любви. Также чаще встречается в тех семьях, где было насилие».

Лечение недуга – дело нелегкое. Ведь обычно люди с таким расстройством отказываются от любой помощи: как от профессиональной, так и от близкого человека. Но для всех есть общее правило в общении с ними.

К сожалению, определенно плана по профилактики синдрома Мюнхгаузена нет. Всем тем, кто лишён внимания со стороны родных, рекомендуется чаще общаться с другими людьми, найти хобби, стать волонтером, завести домашнего питомца. Но все-таки нет совета лучше, чем обратиться к специалисту, который составит индивидуальный курс лечения.

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