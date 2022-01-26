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Что такое синдром Мюнхгаузена и как его распознать?
Источник материала: ОНТ
Барон Мюнхгаузен – об этом персонаже наслышаны многие. Нужно сказать. Что тот еще врун. Хотя преподносил все свои выдумки так, что слушатели верили каждому его слову. В честь Мюнхгаузена и назван синдром, при котором человек преувеличивает, симулирует или нарочно вызывает у себя симптомы болезни.
Пожалуй, самый известный пример синдрома Мюнхгаузена – история семьи Бланшар из одного американского штата, где мать из-за этого расстройства много лет выставляла свою дочь тяжелобольной. Кроме этого, убеждала в этом знакомых и докторов, уговаривала врачей на различные медицинские вмешательства, несмотря на отрицательные анализы. К сожалению, этот синдром довольно распространён.
Вообще цель людей с таким расстройством – не материальная выгода, а внимание со стороны окружающих. Пациенты с синдромом Мюнхгаузена лгут врачам, принимают ненужные лекарства, искусственно вызывают рвоту, а также наносят себе повреждения.
Диагностировать отклонение невооруженным глазом затруднительно, так как больные всё время обращаются к разным врачам, скрывают историю болезни и упорно отрицают притворство.
Раньше считалось, что это расстройство чаще развивается у мужчин. Однако в настоящее время психиатры полагают, что ему подвержены представительницы прекрасного пола из-за своей склонности к повышенной эмоциональности и не только. Эксперты утверждают, что многие пациенты с синдромом Мюнхгаузена выросли в неполных семьях, а некоторые просто находились в атмосфере холодности, отвержения и невнимания к своим эмоциональным нуждам. Также толчком к его возникновению мог послужить перенесенный стресс.
Лечение недуга – дело нелегкое. Ведь обычно люди с таким расстройством отказываются от любой помощи: как от профессиональной, так и от близкого человека. Но для всех есть общее правило в общении с ними.
К сожалению, определенно плана по профилактики синдрома Мюнхгаузена нет. Всем тем, кто лишён внимания со стороны родных, рекомендуется чаще общаться с другими людьми, найти хобби, стать волонтером, завести домашнего питомца. Но все-таки нет совета лучше, чем обратиться к специалисту, который составит индивидуальный курс лечения.
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Барон Мюнхгаузен – об этом персонаже наслышаны многие. Нужно сказать. Что тот еще врун. Хотя преподносил все свои выдумки так, что слушатели верили каждому его...
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