|
Ученые: строительство забора на белорусско-польской границе несет угрозу для экосистемы Беловежской пущи
Источник материала: ОНТ
Экология в заложниках у политики. Польша продолжает отгораживаться колючей проволокой. Возведение ограды на границе с Беларусью уже началось. Помимо денежных затрат для Варшавы в сотни миллионов евро, потери понесёт и экосистема Беловежской пущи.
Стена представляет угрозу уникальному объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это последний реликтовый лес в Европе, которому более десяти тысяч лет. Здесь обитают 60 видов млекопитающих, в том числе, символ Беловежской пущи – занесенный в Красную Книгу зубр.
Ученые бьют тревогу: заграждения перекроют животным пути между польской и белорусской частями пущи, а колючая проволока станет смертельной ловушкой для зверей.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые: строительство забора на белорусско-польской границе несет угрозу для экосистемы Беловежской пущи
Экология в заложниках у политики. Польша продолжает отгораживаться колючей проволокой. Возведение ограды на границе с Беларусью уже началось. Помимо денежных...
|
Архив (Разное)