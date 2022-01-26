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Ученые: строительство забора на белорусско-польской границе несет угрозу для экосистемы Беловежской пущи

26.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые: строительство забора на белорусско-польской границе несет угрозу для экосистемы Беловежской пущи

Экология в заложниках у политики. Польша продолжает отгораживаться колючей проволокой. Возведение ограды на границе с Беларусью уже началось. Помимо денежных затрат для Варшавы в сотни миллионов евро, потери понесёт и экосистема Беловежской пущи. 

Стена представляет угрозу уникальному объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это последний реликтовый лес в Европе, которому более десяти тысяч лет. Здесь обитают 60 видов млекопитающих, в том числе, символ Беловежской пущи – занесенный в Красную Книгу зубр. 

Ученые бьют тревогу: заграждения перекроют животным пути между польской и белорусской частями пущи, а колючая проволока станет смертельной ловушкой для зверей.

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Экология в заложниках у политики. Польша продолжает отгораживаться колючей проволокой. Возведение ограды на границе с Беларусью уже началось. Помимо денежных...
 
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