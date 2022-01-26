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В Эстонии населению начали предлагать кредиты на оплату коммунальных услуг

26.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Эстонии населению начали предлагать кредиты на оплату коммунальных услуг

Отопление в долг – ещё один признак энергетического кризиса. Эстонцам начали предлагать кредиты на оплату коммунальных услуг. Это связано с высокими ценами на энергоносители и неплатежеспособностью населения. 

Людям предлагают рассрочку на оплату счетов за тепло и электроэнергию – для многих они непомерны. Уже есть должники крупных сумм за коммунальные услуги. Энергетический кризис привел к росту уровня бедности в Эстонии. Он также резко увеличил расходы предприятий, из-за чего многим грозит закрытие. Как следствие – безработица, снижение поступлений налогов и рост числа нуждающихся в помощи государства.

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Отопление в долг – ещё один признак энергетического кризиса. Эстонцам начали предлагать кредиты на оплату коммунальных услуг. Это связано с высокими ценами на...
 
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