В Эстонии населению начали предлагать кредиты на оплату коммунальных услуг

Источник материала: ОНТ

Отопление в долг – ещё один признак энергетического кризиса. Эстонцам начали предлагать кредиты на оплату коммунальных услуг. Это связано с высокими ценами на энергоносители и неплатежеспособностью населения.

Людям предлагают рассрочку на оплату счетов за тепло и электроэнергию – для многих они непомерны. Уже есть должники крупных сумм за коммунальные услуги. Энергетический кризис привел к росту уровня бедности в Эстонии. Он также резко увеличил расходы предприятий, из-за чего многим грозит закрытие. Как следствие – безработица, снижение поступлений налогов и рост числа нуждающихся в помощи государства.

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