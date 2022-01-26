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Беларусь оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме
Источник материала: ОНТ
Беларусь снова оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме. Максимальная мощность составит 150 МВт, сообщили в Минэнерго. Накануне был отключен первый блок Хмельницкой атомной электростанции.
Это может привести к нехватке электричества в некоторых регионах Украины. Такое происходит не впервые: в феврале прошлого года практически без света остались сразу несколько районов из-за аварий на ТЭС. Тогда Киев обратился к Минску за экстренными поставками энергии. К слову, по данным Укрэнерго, объём белорусского электричества, поставляемого в страну, намного превышает все остальные источники, вместе взятые, и составляет около двух третей от общего количества. При этом уже несколько лет власти Украины заявляют, что страна хочет стать частью европейской энергосистемы, но пока не получается.
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Беларусь снова оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме. Максимальная мощность составит 150 МВт, сообщили в Минэнерго. Накануне был отключен первый...
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