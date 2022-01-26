﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тропический шторм накрыл Африку: есть погибшие

26.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Тропический шторм накрыл Африку: есть погибшие

Тропический шторм накрыл юго-восточную Африку, погибли не менее 46 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

В результате проливных дождей, вызванных штормом «Ана», погибли люди на Мадагаскаре, в Мозамбике и Малави. 

Непогода привела к наводнениям и оползням в столице Мадагаскара. По данным властей, там погибли 39 человек, а почти 65 тыс. лишились жилья. Сейчас проходит эвакуация населения из затопленных районов.

Также пострадала материковая часть Африки – на нее обрушились проливные дожди и сильный ветер. Удар непогоды пришелся по центральной и северной части Мозамбика, погибли три человека, более 60 получили травмы.

В Малави ураган унес жизни четырех человек, также там произошло массовое отключение электроэнергии.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тропический шторм накрыл юго-восточную Африку, погибли не менее 46 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. В результате проливных дождей, вызванных...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске задержан вор, за неделю совершивший шесть краж и угонов авто
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by