Тропический шторм накрыл Африку: есть погибшие

Источник материала: ОНТ

Тропический шторм накрыл юго-восточную Африку, погибли не менее 46 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

В результате проливных дождей, вызванных штормом «Ана», погибли люди на Мадагаскаре, в Мозамбике и Малави.

Непогода привела к наводнениям и оползням в столице Мадагаскара. По данным властей, там погибли 39 человек, а почти 65 тыс. лишились жилья. Сейчас проходит эвакуация населения из затопленных районов.

Также пострадала материковая часть Африки – на нее обрушились проливные дожди и сильный ветер. Удар непогоды пришелся по центральной и северной части Мозамбика, погибли три человека, более 60 получили травмы.

В Малави ураган унес жизни четырех человек, также там произошло массовое отключение электроэнергии.

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