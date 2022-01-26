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МАРТ заморозило цены на картофель, капусту, свеклу и морковь

26.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МАРТ заморозило цены на картофель, капусту, свеклу и морковь

Цены под контролем. Сегодня вступают в силу ограничения стоимости плодоовощной продукции отечественных производителей. 

Картофель, морковь, капуста, свекла – составляющие так называемого «борщевого набора» – будут продаваться по установленным ценам вплоть до нового майского урожая. Это продукция, которая может долго храниться без дополнительной обработки. Решение принято, в том числе, из-за быстрого роста цен на эту категорию товаров в соседних странах.

Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «Фактически мы зафиксировали цены, сложившиеся на рынке на 1 января. Что касается розничных цен, то она получена расчетным путем от отпускной цены, которая будет зафиксирована, плюс 30% торговой надбавки. Таким образом, у нас будут фиксироваться и отпускные цены, и розничные».

Нововведение не коснётся аналогичных импортных товаров. По данным Минсельхозпрода, белорусский внутренний рынок насыщен плодоовощной продукцией и без проблем покроет потребительский спрос. 

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Цены под контролем. Сегодня вступают в силу ограничения стоимости плодоовощной продукции отечественных производителей.  Картофель, морковь, капуста, свекла –...
 
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