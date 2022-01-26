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МАРТ заморозило цены на картофель, капусту, свеклу и морковь
Источник материала: ОНТ
Цены под контролем. Сегодня вступают в силу ограничения стоимости плодоовощной продукции отечественных производителей.
Картофель, морковь, капуста, свекла – составляющие так называемого «борщевого набора» – будут продаваться по установленным ценам вплоть до нового майского урожая. Это продукция, которая может долго храниться без дополнительной обработки. Решение принято, в том числе, из-за быстрого роста цен на эту категорию товаров в соседних странах.
Нововведение не коснётся аналогичных импортных товаров. По данным Минсельхозпрода, белорусский внутренний рынок насыщен плодоовощной продукцией и без проблем покроет потребительский спрос.
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Цены под контролем. Сегодня вступают в силу ограничения стоимости плодоовощной продукции отечественных производителей. Картофель, морковь, капуста, свекла –...
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