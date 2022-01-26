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В Гомеле помощник врача за вознаграждение передавал данные о закупках: суд вынес приговор

26.01.2022 11:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судом Железнодорожного района Гомеля постановлен приговор по уголовному делу в отношении работника областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, обвиняемого в принятии незаконного вознаграждения. Об этом сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На момент задержания горожанин работал помощником врача-гигиениста одного из отделений областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.433 УК.

Как пояснили в суде, с января 2020 года по июль 2021-го мужчина из корыстной заинтересованности принял в качестве незаконного вознаграждения, в том числе повторно, не менее Br1080. Эти деньги он получил за предоставление информации о планируемых областным ЦГЭ и ОЗ закупках товарно-материальных ценностей, о стоимости аналогичной продукции у других поставщиков, за обеспечение закупок и поставок у конкретных фирм.

Приговором суда фигурант признан виновным по инкриминируемым ему статьям. Окончательно ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, а также штраф в размере 350 базовых величин.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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На момент задержания горожанин работал помощником врача-гигиениста одного из отделений областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Ему...
 
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