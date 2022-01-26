В Минске задержан вор, за неделю совершивший шесть краж и угонов авто

Источник материала: БелТА

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан серийный угонщик авто, сообщили БЕЛТА в МВД.

На 44-летнего жителя столицы вышли сыщики городской милиции. Мужчина подозревается в шести кражах и угонах автомобилей, совершенных в течение последней недели.

Фигурант выбирал старые иномарки, взламывал сердцевины дверей и, проворачивая подручными средствами замок зажигания, запускал двигатель. Как правило, ездил по городу.

Минчанина задержали сотрудники ГАИ. В ходе личного обыска у него обнаружены приспособления для употребления наркотиков.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за угон транспортных средств. Проверяется его причастность к совершению иных преступлений.-0-