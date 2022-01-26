Источник материала: Myfin



​Эксклюзивный дом рядом с метро почти распродан! А что оказалось внутри?

Вам хотелось бы узнать больше об ультрасовременных новостройках, носящих названия прославленных мировых столиц? О доме «Вена», расположенном в благоустроенном квартале «Центральная Европа» и о системе координат комфорта Minsk World мы готовы говорить бесконечно с теми, кто найдёт время.



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До счастливой жизни в элитном доме один шаг!

Вы не в Минске? Наши консультанты работают в 57 городах страны и готовы прямо сейчас дать подробные ответы на любые вопросы будущих владельцев эксклюзивных апартаментов мечты в доме «Вена».



Каковы впечатления людей, решивших стать владельцами элитной европейской недвижимости, не покидая пределов родной Беларуси?

Сергей искал дом своей мечты. И нашёл его!

Сергей: «Первое впечатление хорошее! Всё новое! Мы долго выбирали дом. Именно «Вена» оказалась тем местом, которым мы остались очень довольны! Здесь множество идей, фишек, интересных вещей. У авторов проекта была своя задумка и подход к её реализации!».

«Вена». Движение вверх!

Апартаменты в «Вене» стали одним из первых серьёзных приобретений в жизни Василия!

Василий: «Положительные эмоции я испытал ещё до того, как увидел мои апартаменты! Уже на подъезде к дому я ощущал приятное волнение! Дом очень отличается от других новостроек Минска своей новизной. В апартаментах есть возможность реализовать любой дизайнерский замысел. Рядом метро, прекрасное транспортное сообщение с любой точкой города!»



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Нина: «Хорошие впечатления о застройщике и об апартаментах! Развита инфраструктура! Это очень круто, когда не жалеют средств на прекрасные зелёные зоны, детские и спортивные площадки. Мы очень хотели жить в комфорте, чтобы уютно было не только нам, но и нашим детям. Именно здесь застройщик пошёл нашим желаниям навстречу!»

Нина мечтала жить в комфорте. Мечты сбываются!

Эксклюзивный дом достоин своего звучного названия! Именно столица Австрии много раз признавалась самым комфортным городом мира. Распахнём двери «Вены»!

В холле «Вены» царят комфорт и красота!

Представьте себе восхищение, которое испытают ваши друзья, когда вместо привычного подъезда городской многоэтажки увидят понравившееся нашим новосёлам дизайнерское лобби.



На галерею искусства похож не только холл «Вены», но и парадные всех новостроек квартала «Центральная Европа» многофункционального комплекса Minsk World.

Квартал «Центральная Европа» зимой

Запланирован вечерний выход? Гости могут подождать вас в мягких аристократических креслах зоны отдыха.

Удобные кресла, лампы, мерцание камина…

Этот вечер пройдет в апартаментах? Оценить тающие внизу красоты квартала ваши гости смогут, поднимаясь в панорамном лифте. Что же представляют собой сами апартаменты? В доме «Вена» и других новостройках Minsk World реализован принцип свободной планировки.

Это шанс создать собственный уютный мир, обустроить жильё так, как хотите этого вы, сделав столько помещений для отдыха, работы, воспитания детей, занятий спортом и романтики, сколько необходимо.

Каждый взгляд в панорамные окна (от пола до потолка!) будет приятно напоминать, что вы живете в одном из самых благоустроенных районов Минска. Там, за окнами, потрясающий вид на чудесный парк.

«Вена». Эстетика XXI века!

«Вена» ослепительно красива! Декоративная отделка имитирует разноцветную кирпичную кладку, которую подчеркивают белые балконы и остеклённые лоджии.

19 этажей красоты и комфорта!

Дом возвышается в географическом сердце квартала «Центральная Европа» и многофункционального комплекса Minsk World. Его локация эксклюзивна.

Квартал «Центральная Европа» — сердце Minsk World

Пройдя всего 100 метров, вы сможете окунуться в бурлящую радостью жизнь самого крупного в Беларуси торгово-развлекательного центра. Он запроектирован именно здесь!

Крупнейший торгово-развлекательный центр в стране!

Или оказаться в эпицентре деловой жизни Международного финансового центра – одного из новейших символов Минска и Беларуси.

Международный финансовый центр — символ деловой энергии Минска!

150 метров от « Вены » до метро! Станция «Ковальская слобода» открыта. На «Аэродромной» уже идёт отделка керамогранитом (сдача запланирована на 2023 год).

В кварталах «Minsk World» предусмотрено всё для поддержания физической формы, командных игр и развития подрастающего поколения.

Новейшие стадионы

Велодорожки, идущие через весь парк

Зоны воркаута!

Minsk World — идеальное место для ваших детей, которых ждут места в одном из 13-ти современных детских садов. На территории комплекса откроются 2 школы!

Красота, комфорт и безопасность детям!

Транзитное движение через прилегающие к домам территории безопасных кварталов Minsk World не предусмотрено, а парковочные зоны вынесены на периферию. Можно безопасно играть на детских площадках!

Уголок детской радости манит маленьких жителей «Вены» даже среди зимы!

Благоустроенное окружение домов включает зоны развлечений для подростков, откуда тинейджерам не захочется уходить!

А у вашего ребенка есть скейт? Прекрасный подарок к будущему лету!

Для малышей и мам во всех домах многофункционального комплекса Minsk World есть санитарные комнаты с пеленальными столиками.

Санитарные комнаты одного из домов квартала

В ходе реализации замысла «15-ти минутного города», где всё нужное и важное находится в шаговой доступности, в многофункциональном комплексе Minsk World продумана каждая деталь, начиная с отведённых участков для выгула домашних животных, заканчивая многоэтажными охраняемыми паркингами для автомобилей.

Девятиэтажный паркинг. Близко, доступно, безопасно! Охрана и доступ владельцу авто 24/365!

Вам хочется здесь жить? Мы очень рады!

Minsk World — это жизнь на лоне природы без утраты безупречно развитой инфраструктуры мегаполиса.

Minsk World с высоты птичьего полёта!

Апартаменты в Minsk World ждут вас! Стать их хозяевами помогут не только накопленные вами средства, но и:

Выгодные программы для покупателей элитной недвижимости, предлагаемые нашей компанией!

Беспроцентная рассрочка до 60 месяцев!

Отличные условия кредитования банков-партнёров!

Minsk World. История комфорта, которую мы пишем для Вас!

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361