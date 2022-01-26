В Берестовицком районе неудачный обгон привел к лобовому столкновению

Источник материала: БелТА

26 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе неудачный обгон привел к лобовой аварии. В ДТП есть пострадавший, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария на трассе Р99 произошла утром 25 января. Водитель "Джили" двигался в сторону Большой Берестовицы. В какой-то момент он решил обогнать попутный транспорт.

"54-летний водитель не убедился в безопасности маневра и при выезде на встречную полосу столкнулся с автомобилем "Вольво", - рассказали в ГАИ.

После аварии водителя "Джили" с переломом лодыжки доставили в медучреждение. Все обстоятельства аварии выясняются.-0-