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В Берестовицком районе неудачный обгон привел к лобовому столкновению

26.01.2022 11:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе неудачный обгон привел к лобовой аварии. В ДТП есть пострадавший, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария на трассе Р99 произошла утром 25 января. Водитель "Джили" двигался в сторону Большой Берестовицы. В какой-то момент он решил обогнать попутный транспорт.

"54-летний водитель не убедился в безопасности маневра и при выезде на встречную полосу столкнулся с автомобилем "Вольво", - рассказали в ГАИ.

После аварии водителя "Джили" с переломом лодыжки доставили в медучреждение. Все обстоятельства аварии выясняются.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария на трассе Р99 произошла утром 25 января. Водитель "Джили" двигался в сторону Большой Берестовицы. В какой-то момент он решил обогнать попутный транспорт.
 
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