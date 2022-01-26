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«Беларуськалий» потребует полной компенсации всех убытков от Литовских железных дорог

26.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Беларуськалий» потребует полной компенсации всех убытков от Литовских железных дорог

«Беларуськалий» потребует от Литовских железных дорог полную компенсацию всех убытков, связанных с расторжением контракта на перевозку удобрений.

В Вильнюсе уже получили соответствующее письмо с предупреждением. Позиция предприятия состоит в том, что заплатить литовским железным дорогам придётся всем, кто понесёт убытки, в том числе партнёрам «Беларуськалия» в других странах.

Кроме того, как ранее сообщалось, в случае разрыва контракта, литовцам придётся выплатить штраф не менее 600 тысяч евро. Балтийское государство использует свои железные дороги в качестве инструмента санкций. И с 1 февраля намерено нарушить свои договорные обязательства и прекратить транзит удобрений.

Власти Литвы не интересует, что в этом случае возникает угроза экономике государства. Суммы недополученных средств будут исчисляться миллиардами евро.

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«Беларуськалий» потребует от Литовских железных дорог полную компенсацию всех убытков, связанных с расторжением контракта на перевозку удобрений. В Вильнюсе уже...
 
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