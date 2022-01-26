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Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 28 января

26.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 28 января

Послание Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию состоится во Дворце Республики. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, пишет «Минск-Новости».

Мероприятие пройдет в пятницу, 28 января.


На сегодняшний день во Дворец Республики на Послание Президента приглашено уже более 2,5 тысячи человек.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Послание Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию состоится во Дворце Республики. Об этом сообщила...
 
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