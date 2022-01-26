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Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 28 января
Источник материала: ОНТ
Послание Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию состоится во Дворце Республики. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт,
Мероприятие пройдет в пятницу, 28 января.
На сегодняшний день во Дворец Республики на Послание Президента приглашено уже более 2,5 тысячи человек.
Фото: БЕЛТА
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Послание Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию состоится во Дворце Республики. Об этом сообщила...
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