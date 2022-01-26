Президент Хорватии попал в базу «Миротворца» после слов о том, что Украине не место в НАТО

Источник материала: ОНТ

Президент Хорватии попал в базу украинского ресурса «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист».

Среди причин также указывается «участие его в актах гуманитарной агрессии против Украины». Накануне Злран Миланович высказался о том, что Украине не место в НАТО. И добавил, что в случае эскалации ситуации Хорватия отзовет своих военных из НАТО в регионе.

Черный список «Миротворец» создан восемь лет назад для установления личностей, которые по мнению авторов угрожают национальной безопасности Украины. На сайте публикуются персональные данные. За последние несколько лет в базу попали журналисты, артисты и политики, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка «Миротворца» украинские пограничники отказываются пускать в страну.

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