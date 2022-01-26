В Бобруйске открыли новый детский сад

Источник материала: ОНТ

Новый детский сад в развивающемся микрорайоне Молодежный. У маленьких бобруйчан новоселье.

За последние два года здесь уже открыли школу и садик. В районе много молодых семей, в том числе и многодетных. Теперь не только решился вопрос с нехваткой мест, но и целиком реализовался принцип «шаговой доступности». Детсад построили меньше чем за год. В нём 13 групп, из них одна специальная – для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Музыкальный, спортивный и гимнастический залы, бассейн, медицинский блок с физиотерапевтическим и массажным кабинетами.

Новый сад стал 63-м в Бобруйске и 473-м в области. Всего детские дошкольные учреждения Могилевщины посещают почти 42 тысячи малышей.

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