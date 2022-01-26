CNN по ошибке включили Харьков в состав России

Источник материала: ОНТ

Украинский Харьков вошел в состав России. По крайней мере, так считает американский телеканала CNN.

Географическое недоразумение высвечивалось в правом верхнем углу перед интервью с генеральным секретарем НАТО на протяжении 20-ти секунд. «Харьков, Россия» по мнению телеканала – место, где якобы проходили военные маневры.

Напомним, Россия проводит учение в приграничных с Украиной регионах. Перемещение войск по территории федерации Москва считает внутренним делом государства, но Запад обвиняет ее в подготовке нападения на Украину. Сам генсек НАТО в интервью CNN отметил, что Альянс не пойдет на уступки России в вопросе расширения, но заверил, что альянс не будет размещать свои войска в Украине.

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