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CNN по ошибке включили Харьков в состав России

26.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

CNN по ошибке включили Харьков в состав России

Украинский Харьков вошел в состав России. По крайней мере, так считает американский телеканала CNN.

Географическое недоразумение высвечивалось в правом верхнем углу перед интервью с генеральным секретарем НАТО на протяжении 20-ти секунд. «Харьков, Россия» по мнению телеканала – место, где якобы проходили военные маневры.

Напомним, Россия проводит учение в приграничных с Украиной регионах. Перемещение войск по территории федерации Москва считает внутренним делом государства, но Запад обвиняет ее в подготовке нападения на Украину. Сам генсек НАТО в интервью CNN отметил, что Альянс не пойдет на уступки России в вопросе расширения, но заверил, что альянс не будет размещать свои войска в Украине.

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Украинский Харьков вошел в состав России. По крайней мере, так считает американский телеканала CNN. Географическое недоразумение высвечивалось в правом верхнем...
 
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