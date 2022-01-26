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Тренды сезона 2022: какой цвет в моде и что нужно добавить в гардероб?

26.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тренды сезона 2022: какой цвет в моде и что нужно добавить в гардероб?

Все модное иногда выходит из моды. Поэтому важно в этом вопросе нужно держать руку на пульсе. Поэтому продолжаем тему трендов следующего сезона! Здесь важно все.

Оранжевый — новый черный. В 2022 году, особенно в весенне-летних коллекциях, будут доминировать мандариновые тона. А еще стоит обратить внимание на оттенок «коралловая роза». Институт Пантон отзывается о нем, как о главном цветовом решении на теплый период года.


В вашем гардеробе обязательно должна прописаться хотя бы одна вещь ярко-розового цвета. Будь то маленький аксессуар или объемная искусственная шуба. Не бойтесь выделяться из толпы и придавайте вашему образу смелую индивидуальность!

Популярность жилета, который чаще всего носят как часть костюма-тройки, резко возросла за последние пару месяцев. Стоит отметить, что инвестиция в такую вещь — беспроигрышный вариант. Это классика вне времени, которая сможет прослужить вам долгие годы.

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Все модное иногда выходит из моды. Поэтому важно в этом вопросе нужно держать руку на пульсе. Поэтому продолжаем тему трендов следующего сезона! Здесь важно все....
 
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