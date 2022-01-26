Лицо без мимики и потеря сознания из-за искусства. Подборка самых необычных синдромов – вы точно о таких не знали!

Источник материала: ОНТ

В медицине существует огромное количество синдромов. Например, «синдром Алисы в стране чудес», когда человек с большим трудом разделяет различные объекты по размеру. Ему все кажется крохотным (микропсия) или же наоборот – огромным (макропсия). И такое психическое расстройство может быть первым звоночком о начальной стадии заражения мононуклеозом.

Синдром «взрывающейся головы» – необычное нарушение сна. До сих пор его освещали только в медицинской литературе. Перед сном больной чувствует в голове звук взрыва или очень громкий шум. В дополнение – вспышки света, чувство ужаса и затрудненное дыхание. Врачи предполагают, что это не болезнь, а лишь сигнал организма о стрессе и сильном перенапряжении. Чтобы симптомы прошли, нужно хорошо отдохнуть.

Еще один необычный синдром – «иностранный акцент», при котором у пациента наблюдается сильное расстройство речи. Меняется интонация и скорость речи, он путает ударения, что делает его слова похожими на говор иностранца. Чаще всего это происходит после черепно-мозговой травмы или инсульта. По статистике, с 1941 года в мире зарегистрировано всего 50 случаев.

Некоторые люди имеют генетическую мутацию, которая выключает чувство боли. Они запросто могут сломать себе жизненно важные суставы, трубчатые кости, сильно порезаться или даже выдавить глаза, и все это может произойти совершенно случайно. Дело в том, что даже при ходьбе пациенты не знают, сколько сил нужно приложить. Дети, которые не чувствуют боли, часто ради забавы вырывают зубы и ногти.

А при врожденном синдроме «Мебиуса» лицо человека похоже на маску – у него отсутствует любая мимика, он вообще не может улыбаться и глотать. Это происходит из-за нарушений черепно-мозговых нервов и паралича лицевого нерва. Медики обнаружили эту аномалию еще в конце 19-го века, но причину пока найти не сумели, как и способы лечения.

Конечно, искусство любят не все, но вот у некоторых посетителей музеев вовсе развивается синдром «Стендаля». Человек начинает сильно волноваться и дрожать, у него кружится голова и даже могут появиться галлюцинации. Причем симптомы проявляются лишь когда больной попадает в место, полное предметов искусства. Наибольшее количество случаев синдрома фиксируют в галерее Уффици во Флоренции. Впервые о такой аномалии в своей книге рассказал Стендаль – отсюда и название синдрома.

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