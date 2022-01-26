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В одном из районов Алматы ввели режим контртеррористической операции

26.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В одном из районов Алматы ввели режим контртеррористической операции

Расслабляться рано. В одном из районов Алматы вновь ввели режим антитеррористической операции.

Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом заявил о задержании пятерых участников организованной преступной группы, том числе – лидеров. Во время беспорядков в Казахстане эти люди участвовали в разбойном нападении на государственные учреждения и коммерческие объекты Алматы.

У подозреваемых изъяли несколько видов пистолетов, обрез и патроны. А также порошок и таблетки – возможно наркотического происхождения, сейчас эксперты это выясняют. Правоохранительные органы продолжают поиск преступников, причастных к терроризму.   

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Расслабляться рано. В одном из районов Алматы вновь ввели режим антитеррористической операции. Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом заявил о...
 
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