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Из большегруза под Могилевом украли тонну сыра

26.01.2022 13:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Тонну сыра похитили из большегруза под Могилевом, злоумышленники задержаны. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

"Утром 15 января на стоянке под Могилевом водитель российского тягача обнаружил сорванные пломбы в полуприцепе и вызвал милицию. Выяснилось, из фургона-рефрижератора похищено более 1 т сыра стоимостью почти Br15 тыс.", - сказали правоохранители.

Через несколько дней сотрудники могилевской милиции установили подозреваемых: троих 31-летних мужчин из Оршанского района задержали по месту жительства. Там же оперативники нашли часть похищенного груза.

Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц в крупном размере. Проверяется причастность мужчин к совершению иных преступлений.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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"Утром 15 января на стоянке под Могилевом водитель российского тягача обнаружил сорванные пломбы в полуприцепе и вызвал милицию. Выяснилось, из...
 
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