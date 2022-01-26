Гомельчанина задержали за призывы к незаконному сбору людей и блокировке дорог

Источник материала: БелТА

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За призывы к незаконному сбору граждан и блокировке дорог в Гомеле задержан горожанин, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники Гомельского УБОПиКа при поддержке бойцов ОМОНа задержали 24-летнего жителя областного центра.

Несудимый и неработающий гомельчанин был активным пользователем деструктивных каналов и групп мессенджера Telegram. "С июля по август 2020 года в региональном экстремистском Тelegram-чате он неоднократно размещал сообщения с призывами к незаконному сбору граждан в общественных местах, организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, блокированию транспортной инфраструктуры", - рассказали в УВД.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.342 УК. Молодой человек задержан и водворен в ИВС.-0-