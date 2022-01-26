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Гомельчанина задержали за призывы к незаконному сбору людей и блокировке дорог

26.01.2022 13:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За призывы к незаконному сбору граждан и блокировке дорог в Гомеле задержан горожанин, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники Гомельского УБОПиКа при поддержке бойцов ОМОНа задержали 24-летнего жителя областного центра.

Несудимый и неработающий гомельчанин был активным пользователем деструктивных каналов и групп мессенджера Telegram. "С июля по август 2020 года в региональном экстремистском Тelegram-чате он неоднократно размещал сообщения с призывами к незаконному сбору граждан в общественных местах, организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, блокированию транспортной инфраструктуры", - рассказали в УВД.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.342 УК. Молодой человек задержан и водворен в ИВС.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Несудимый и неработающий гомельчанин был активным пользователем деструктивных каналов и групп мессенджера Telegram.
 
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