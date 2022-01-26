Доллар вырос еще сильнее, евро не отстает. Курсы валют на 26 января 2022

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.005 рубля до 2.6237,
что составило 0.19%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.1083 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.0056 (0.19%), на 26 января 2022 курс составил 2.9631. По итогам месяца
евро вырос на 0.112 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.0082 рублей (0.25%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.1096 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
61 126 500
24 457 600
22 988 700
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.56 – 2.616 рублей, курс продажи доллара 2.624 – 2.66.
Евро можно было продать в диапазоне 2.882 – 2.956 рублей, купить – 2.962 – 3.009.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=79.3 (стоимость 1 доллара равна 79.3 российских рублей),