Доллар вырос еще сильнее, евро не отстает. Курсы валют на 26 января 2022

Источник материала: Myfin

Курсы валют на 26 января 2022" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/01/1643193182008042.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.005 рубля до 2.6237, что составило 0.19%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.1083 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0056 (0.19%), на 26 января 2022 курс составил 2.9631. По итогам месяца евро вырос на 0.112 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0082 рублей (0.25%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.1096 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 61 126 500 24 457 600 22 988 700

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.56 – 2.616 рублей, курс продажи доллара 2.624 – 2.66. Евро можно было продать в диапазоне 2.882 – 2.956 рублей, купить – 2.962 – 3.009.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =79.3 (стоимость 1 доллара равна 79.3 российских рублей),

=79.3 (стоимость 1 доллара равна 79.3 российских рублей), EUR/USD =1.13 (1 евро стоит 1.13 доллар),

=1.13 (1 евро стоит 1.13 доллар), EUR/RUB =89.3 (89.3 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.