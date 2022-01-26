В Бресте пациент набросился с ножом на фельдшера

Источник материала: БелТА

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В городской больнице Бреста пациент набросился с ножом на фельдшера, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Инцидент произошел днем 23 января. В травмпункт больницы обратился 27-летний брестчанин. Со слов мужчины, он поранился дома, разбив ногой стеклянную дверь. Обследовав пациента, медики пришли к выводу, что рану необходимо зашивать. Это заключение почему-то не понравилось пациенту: он достал нож, стал размахивать им перед персоналом приемного покоя и угрожать убийством 22-летней фельдшеру бригады скорой помощи.

Прибывшие на вызов милиционеры задержали буйного пациента. По результатам освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,4 промилле). Его действиям дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.-0-