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Минчанка при попытке продать туфли в интернете лишилась более Br44 тыс.

26.01.2022 13:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br44 тыс. похитили кибермошенники у жительницы Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, в декабре 2021 года 48-летняя женщина на популярной торговой интернет-площадке разместила объявление о продаже туфель, стоимостью Br150.

Вечером того же дня жительнице Минска в мессенджере поступило сообщение от потенциального покупателя. Неизвестный поинтересовался состоянием туфель и спросил о возможности курьерской доставки, так как проживает в другом городе.

Женщина ранее о такой функции не слышала, но посчитала ее удобной и согласилась. Пользователь отправил ей фишинговую ссылку, пройдя по которой, потерпевшая ввела реквизиты своей банковской платежной карты. В этот момент минчанке поступил звонок от "сотрудника торговой площадки", которому женщина сообщила всю необходимую информацию.

Через некоторое время она обнаружила списание с карт-счета более Br44 тыс. и обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК.-0-

Минчанка при попытке продать туфли в интернете лишилась более Br44 тыс.

 
Теги: Минск
 
 
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Пользователь отправил ей фишинговую ссылку, пройдя по которой, потерпевшая ввела реквизиты своей банковской платежной карты. В этот момент минчанке поступил...
 
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