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Женщина погибла при пожаре жилого дома в Борисовском районе

26.01.2022 14:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе при пожаре погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям 25 января в 5.10 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Дедиловичи. На пожаре обнаружена погибшая мать хозяйки 1953 года рождения, пенсионерка.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Спасателям 25 января в 5.10 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Дедиловичи. На пожаре обнаружена погибшая мать хозяйки 1953 года рождения, пенсионерка.
 
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