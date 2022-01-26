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Женщина погибла при пожаре жилого дома в Борисовском районе
Источник материала: БелТА
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе при пожаре погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Спасателям 25 января в 5.10 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Дедиловичи. На пожаре обнаружена погибшая мать хозяйки 1953 года рождения, пенсионерка.
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-
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Спасателям 25 января в 5.10 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Дедиловичи. На пожаре обнаружена погибшая мать хозяйки 1953 года рождения, пенсионерка.
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