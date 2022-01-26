Почему может загореться автомобиль и как предотвратить пожар? Это должен знать каждый водитель!

Источник материала: ОНТ

Материалы, из которых сделаны наши машины, горят очень хорошо и быстро. Авто может полностью сгореть за несколько минут!





Бензин, дизельное топливо, моторное масло, трансмиссионная и даже охлаждающая жидкости – все это может загореться. Если при запуске двигателя или во время движения в автомобиле появился запах, например, бензина или масла, остановите машину, взгляните под капот. Жирное масляное пятно сигнализирует о серьезной проблеме.

Попадание горюче-смазочных материалов на нагретые детали может привести к пожару, который развивается молниеносно, и справится с ним крайне тяжело. Очевидный совет: как только вы узнали о проблеме, немедленно отправляйтесь на СТО.

Причиной возгорания автомобиля может стать и неисправная электропроводка. Со временем изоляция провода может потрескаться или контакт в месте соединения окислиться. В результате – короткое замыкание, перегрев и воспламенение проводки. Предсказать это сложно. Таким пожарам обычно предшествуют сбои в электронике автомобиля, мерцание световых приборов, характерный запах паленной «пластмассы» или случаи самопроизвольной разрядки аккумулятора. Профилактика проста – периодическая диагностика электрики у специалистов, особенно перед началом холодов.

Фото: pexels

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