Собака посмотрела на своего хозяина влюбленным взглядом и покорила Сеть. Только посмотрите, какие глаза!

Источник материала: ОНТ

Пользователей Сети умилило видео, на котором пес смотрит на хозяина с невероятной преданностью и любовью.

На кадрах видно, как мужчина держит на руках своего питомца. Собака при этом смотрит на хозяина так, словно он самое ценное в ее жизни.

«Этот взгляд великолепен», «Так бескорыстно любить могут только собаки», «Это точно настоящая любовь», – заметили в комментариях.





Фото: pexels

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