﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Собака посмотрела на своего хозяина влюбленным взглядом и покорила Сеть. Только посмотрите, какие глаза!

26.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Собака посмотрела на своего хозяина влюбленным взглядом и покорила Сеть. Только посмотрите, какие глаза!

Пользователей Сети умилило видео, на котором пес смотрит на хозяина с невероятной преданностью и любовью. 

На кадрах видно, как мужчина держит на руках своего питомца. Собака при этом смотрит на хозяина так, словно он самое ценное в ее жизни. 

«Этот взгляд великолепен», «Так бескорыстно любить могут только собаки», «Это точно настоящая любовь», – заметили в комментариях. 


 Фото: pexels

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователей Сети умилило видео, на котором пес смотрит на хозяина с невероятной преданностью и любовью.  На кадрах видно, как мужчина держит на руках своего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют на 27.01.2022
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by