|
Собака посмотрела на своего хозяина влюбленным взглядом и покорила Сеть. Только посмотрите, какие глаза!
Источник материала: ОНТ
Пользователей Сети умилило видео, на котором пес смотрит на хозяина с невероятной преданностью и любовью.
На кадрах видно, как мужчина держит на руках своего питомца. Собака при этом смотрит на хозяина так, словно он самое ценное в ее жизни.
«Этот взгляд великолепен», «Так бескорыстно любить могут только собаки», «Это точно настоящая любовь», – заметили в комментариях.
Фото: pexels
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собака посмотрела на своего хозяина влюбленным взглядом и покорила Сеть. Только посмотрите, какие глаза!
Пользователей Сети умилило видео, на котором пес смотрит на хозяина с невероятной преданностью и любовью. На кадрах видно, как мужчина держит на руках своего...
|
Архив (Разное)