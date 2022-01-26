Определились полуфиналисты Australian Open

Источник материала: ОНТ

На открытом Чемпионате Австралии по теннису определились все полуфиналистки женского турнира.

Второй парой 1/2-й финала стали американка Даниэль Коллинз и полька Ига Свёнтек. Коллинз в четвертьфинале в двух сетах справилась с француженкой Ализе Корне – 7:5, 6:1. А Ига Свёнтек в упорном поединке победила эстонку Каю Канепи – 4:6, 7:6, 6:3.

Напомним, именно Канепи выбила из борьбы за чемпионский титул белоруску Арину Соболенко. Мужские четвертьфиналы ещё продолжаются.

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