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Определились полуфиналисты Australian Open
Источник материала: ОНТ
На открытом Чемпионате Австралии по теннису определились все полуфиналистки женского турнира.
Второй парой 1/2-й финала стали американка Даниэль Коллинз и полька Ига Свёнтек. Коллинз в четвертьфинале в двух сетах справилась с француженкой Ализе Корне – 7:5, 6:1. А Ига Свёнтек в упорном поединке победила эстонку Каю Канепи – 4:6, 7:6, 6:3.
Напомним, именно Канепи выбила из борьбы за чемпионский титул белоруску Арину Соболенко. Мужские четвертьфиналы ещё продолжаются.
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На открытом Чемпионате Австралии по теннису определились все полуфиналистки женского турнира. Второй парой 1/2-й финала стали американка Даниэль Коллинз и полька...
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