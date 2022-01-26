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«Нью-Джерси» проиграл второй матч подряд в чемпионате НХЛ

26.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Нью-Джерси» проиграл второй матч подряд в чемпионате НХЛ

«Нью-Джерси» проиграл второй матч подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Прошедшей ночью команда, за которую выступает Егор Шарангович, крупно уступила «Далласу» со счётом 1:5. Белорус играл в первом звене и провел на льду 15 минут. Очков не набрал, завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Сейчас «Нью-Джерси» занимает 12-е место в Восточной конференции. У Шаранговича после 35 матчей 16 очков по системе «гол+пас».

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«Нью-Джерси» проиграл второй матч подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Прошедшей ночью команда, за которую выступает Егор Шарангович,...
 
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