«Нью-Джерси» проиграл второй матч подряд в чемпионате НХЛ

Источник материала: ОНТ

«Нью-Джерси» проиграл второй матч подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Прошедшей ночью команда, за которую выступает Егор Шарангович, крупно уступила «Далласу» со счётом 1:5. Белорус играл в первом звене и провел на льду 15 минут. Очков не набрал, завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Сейчас «Нью-Джерси» занимает 12-е место в Восточной конференции. У Шаранговича после 35 матчей 16 очков по системе «гол+пас».

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