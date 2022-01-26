МОК выпустила мотивирующий ролик для болельщиков в преддверии Зимней Олимпиады в Пекине

Источник материала: ОНТ

До старта Зимней Олимпиады осталось девять дней. Главные соревнования четырёхлетия ждут не только спортсмены, но и болельщики.

Международный Олимпийский комитет решил поддержать всех любителей спорта и выпустил мотивирующий ролик о тесной связи атлетов и их фанатов. «Каждый взлёт, каждое падение, каждая победа – мы всегда вместе!» — именно так называется ролик, суть которого проста: где бы ты не находился, что бы ты не делал – главное верить в победу. Зачастую именно благодаря вере и поддержке фанатов, спортсмены способны преодолеть любые препятствия и победить несмотря ни на что.

В ролике показаны болельщики из разных стран, которые проходят тяжёлый олимпийский путь вместе со своими кумирами, повторяя их движения и испытывая те же эмоции. Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

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