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Предприниматели объявили бессрочную акцию протеста у здания Верховной рады в Киеве

26.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Предприниматели объявили бессрочную акцию протеста у здания Верховной рады в Киеве

В Киеве предприниматели продолжают протестовать у здания Верховной рады. Накануне они объявили свою акцию бессрочной.

Сейчас въезд в правительственный квартал перекрыт, а силовики выстроились на подходе к зданию. Предприниматели добиваются отмены новой системы налогообложения, в частности, закона, который предусматривает обязательную установку кассовых аппаратов. Уходить с улиц не намерены, пока не будет положительного решения.

После вчерашних событий у Рады президента Зеленского назвали «кровавым» – сообщалось о гибели одного из протестующих. Правда, до сих пор эту информацию официально не подтвердили. Накануне митингующие штурмовали парламент, полиция против людей применила спецсредства. Более 20 человек пострадали. Десятки задержаны.

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В Киеве предприниматели продолжают протестовать у здания Верховной рады. Накануне они объявили свою акцию бессрочной. Сейчас въезд в правительственный квартал...
 
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