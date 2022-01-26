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Тропический шторм «Ана» обрушился на восточную Африку: погибли 46 человек

26.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тропический шторм «Ана» обрушился на восточную Африку: погибли 46 человек

Тропический шторм «Ана» привел к гибели 46 человек в Африке. Из-за стихийного бедствия жители Мадагаскара, Мозамбика и Малави остались без крова и дорог.

Африканское побережье штормило несколько дней. Циклон принес масштабные разрушения, отключение электроэнергии. Среди людей много раненых. По предварительным данным, от бури пострадали не менее полумиллиона человек. Метеорологи прогнозируют от четырех до шести циклонов в регионе в сезон дождей, который заканчивается в конце марта.

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Тропический шторм «Ана» привел к гибели 46 человек в Африке. Из-за стихийного бедствия жители Мадагаскара, Мозамбика и Малави остались без крова и дорог....
 
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