Это Оскар! Упавший в «голодный обморок» упитанный кот рассмешил Сеть до слез

Источник материала: ОНТ

В интернете набирает популярность видео, на котором кот в 4 утра просит у хозяйки еду.

Пользовательница TikTok опубликовала ролик, на котором ее пушистый питомец кличке Снежок пришел в 4 утра и начал просить покормить его. На мяуканье кота хозяйка не отреагировала. Тогда Снежок решил упасть в голодный обморок прямо у постели женщины. Забавное поведение питомца рассмешило пользователей Сети.

Фото: pexels

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