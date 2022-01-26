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Это Оскар! Упавший в «голодный обморок» упитанный кот рассмешил Сеть до слез
Источник материала: ОНТ
В интернете набирает популярность видео, на котором кот в 4 утра просит у хозяйки еду.
Пользовательница TikTok опубликовала ролик, на котором ее пушистый питомец кличке Снежок пришел в 4 утра и начал просить покормить его. На мяуканье кота хозяйка не отреагировала. Тогда Снежок решил упасть в голодный обморок прямо у постели женщины. Забавное поведение питомца рассмешило пользователей Сети.
Фото: pexels
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В интернете набирает популярность видео, на котором кот в 4 утра просит у хозяйки еду. Пользовательница TikTok опубликовала ролик, на котором ее пушистый питомец...
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