В Минской области с начала года в ДТП погибли десять человек

Источник материала: БелТА

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области с начала года произошло 53 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 10 человек погибли, 63 получили травмы различной степени тяжести, 4 автоаварии произошли с участием несовершеннолетних. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

В 2021 году в Минской области произошло 655 ДТП, в которых 139 человек погибли и 683 получили травмы.

"Согласно статистике аварийности самыми распространенными причинами травмирования и гибели людей на дороге являются неправильный выбор скорости движения водителями, несоблюдение дистанции, правил обгона и маневрирования. Большая скорость зачастую приводит к опрокидываниям, столкновениям и съездам в кювет транспортных средств, особенно в неблагоприятных погодных условиях. Проблемой прошлого года стал и пешеходный травматизм. Основные причины ДТП с пешеходами - игнорирование световозвращающих элементов в темное время суток, переход проезжей части в неустановленном месте, нахождение на проезжей части в состоянии опьянения, а также нарушение требований правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов водителями транспортных средств", - рассказали в ГАИ.

28 января по всей республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения. Он будет направлен на пропаганду соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения. Стражи дорог Минской области проведут встречи в трудовых коллективах предприятий и организаций, посетят учреждения образования, напомнят всем участникам дорожного движения об их правах и обязанностях, последствиях несоблюдения ПДД, ответственности за различные нарушения в сфере дорожной безопасности. Пешеходам еще раз расскажут, как правильно переходить проезжую часть, напомнят о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.-0-