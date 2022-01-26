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Подросток пострадал при столкновении автомобилей в Логойском районе

26.01.2022 15:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе при столкновении двух авто пострадал подросток, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Минского облисполкома.

"25 января 38-летний житель Брестской области, управляя автомобилем "Даф", на второстепенной дороге Н8751 Калачи - Крайск не уступил дорогу автомобилю "Рено Сандеро" под управлением 35-летней жительницы Витебской области, которая двигалась по главной дороге Борисов - Ошмяны. В результате произошло столкновение транспортных средств. В аварии пострадал 13-летний подросток, житель Оршанского района", - рассказали в ГАИ.

Несовершеннолетний с травмами в виде ЗЧМТ легкой степени, сотрясением головного мозга, ссадинами госпитализирован. Он был на заднем сиденье и пристегнут ремнем безопасности.

"Уважаемые водители, не забывайте, что за пассажиров, которые находятся в вашем транспортом средстве, вы несете ответственность. Каждый пассажир должен быть пристегнут ремнем безопасности, а маленькие пассажиры должны перевозиться в специальном детском удерживающем устройстве", - добавили в ГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Несовершеннолетний с травмами в виде ЗЧМТ легкой степени, сотрясением головного мозга, ссадинами госпитализирован. Он был на заднем сиденье и пристегнут ремнем...
 
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