Курсы валют на 27.01.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.6237 0.0050 1 USD Евро 2.9631 0.0056 1 EUR Российский рубль 3.326 -0.0082 100 RUB Гривна 9.1079 -0.0253 100 UAH Тенге 6.0266 0.0238 1000 KZT Юань 4.1504 0.0128 10 CNY

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