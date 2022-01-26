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Новогодние распродажи 2022: что покупали белорусы и жители стран СНГ
Источник материала: Myfin
Больше всего заказов в предновогодние и праздничные дни белорусы совершили на сайтах маркетплейсов и магазинов электроники и бытовой техники. В странах СНГ помимо этих подкатегорий популярностью пользовались и мобильные приложения интернет-магазинов. В них число заказов в период новогодних распродаж выросло в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Наибольший рост числа заказов в Беларуси показала подкатегория электроники и бытовой техники. Число онлайн-покупок в этой подкатегории выросло в 4,5 раза в течение предновогодних недель и первых дней 2022 года.
А вот какие категории товаров и сервисов получили наибольший прирост числа заказов в начале 2022 года в странах СНГ:
Наибольшее число заказов в дни новогодних распродаж привели следующие каналы трафика:
При этом рост числа заказов через кешбэк-сервисы составил 25% по сравнению с новогодними распродажами 2021 года.
Распределение заказов между каналами трафика в Беларуси примерно коррелирует с цифрами по всему СНГ. Так, 44% заказов в странах содружества привели кешбэк-сервисы. А вот второй по популярности канал трафика в предновогодние распродажи — контентные проекты (онлайн-СМИ, тематические блоги). Обладатели этого типа трафика привели в новогодние распродажи 18% от общего числа заказов.
Надеемся, что эта статистика поможет вам увеличить доходы на новогодних распродажах в следующем году. Но новые возможности повысить продажи появятся намного раньше. Так, например, в прошлом году за неделю до 23 февраля пользователи активно покупали подарки в подкатегориях:
А накануне Международного женского дня возросло количество онлайн-заказов в подкатегориях:
Ориентируясь на эту аналитику, мы ожидаем от пользователей повышенного интереса к этим категориям товаров в качестве подарков и в этом году.
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