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Новогодние распродажи 2022: что покупали белорусы и жители стран СНГ

26.01.2022 15:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Новогодние распродажи 2022: что покупали белорусы и жители стран СНГ
Фото носит иллюстративный характер. Источник: admitad.com

Больше всего заказов в предновогодние и праздничные дни белорусы совершили на сайтах маркетплейсов и магазинов электроники и бытовой техники. В странах СНГ помимо этих подкатегорий популярностью пользовались и мобильные приложения интернет-магазинов. В них число заказов в период новогодних распродаж выросло в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Наибольший рост числа заказов в Беларуси показала подкатегория электроники и бытовой техники. Число онлайн-покупок в этой подкатегории выросло в 4,5 раза в течение предновогодних недель и первых дней 2022 года.

А вот какие категории товаров и сервисов получили наибольший прирост числа заказов в начале 2022 года в странах СНГ:

Данные предоставлены компанией Admitad

Наибольшее число заказов в дни новогодних распродаж привели следующие каналы трафика:

Данные предоставлены компанией Admitad

При этом рост числа заказов через кешбэк-сервисы составил 25% по сравнению с новогодними распродажами 2021 года.

Распределение заказов между каналами трафика в Беларуси примерно коррелирует с цифрами по всему СНГ. Так, 44% заказов в странах содружества привели кешбэк-сервисы. А вот второй по популярности канал трафика в предновогодние распродажи — контентные проекты (онлайн-СМИ, тематические блоги). Обладатели этого типа трафика привели в новогодние распродажи 18% от общего числа заказов.

Надеемся, что эта статистика поможет вам увеличить доходы на новогодних распродажах в следующем году. Но новые возможности повысить продажи появятся намного раньше. Так, например, в прошлом году за неделю до 23 февраля пользователи активно покупали подарки в подкатегориях:

  • спорт (оборот вырос на 61%);
  • софт и игры (44%);
  • автотовары (25%).
Александр Кривошеев. Фото предоставлено компанией Admitad

А накануне Международного женского дня возросло количество онлайн-заказов в подкатегориях:

  • спорт и товары для творчества (в обеих рост составил 39%)
  • подарки и цветы(31%)
  • красота и здоровье (+26%)
  • аксессуары (+25%).

Ориентируясь на эту аналитику, мы ожидаем от пользователей повышенного интереса к этим категориям товаров в качестве подарков и в этом году.

 
 
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В период новогодних распродаж 2022 года пользователи из стран СНГ потратили на 48% больше, чем в эти же дни прошлого года. ИТ-компания Admitad подсчитала, какие товары и...
 
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