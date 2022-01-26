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Молодая мама из Витебска лишилась более Br10 тыс. после общения с мошенниками в сети

26.01.2022 16:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебчанка хотела продать детские вещи через интернет, но стала жертвой фишинга и лишилась более Br10 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

На одной из торговых площадок молодая мама разместила объявление о продаже детских вещей. От абонента, подписанного женским именем, с белорусского номера на мессенджер ей поступило сообщение о желании приобрести товар с использованием сервиса доставки. Витебчанка согласилась. Для оформления сделки лжепокупатель прислала фишинговую ссылку для получения предоплаты. Перейдя по ней, молодая мама заполнила нужные данные и даже сообщила идентификационный номер паспорта. Параллельно женщина вводила коды из СМС-сообщений, приходивших на телефон. Завладев всей необходимой информацией, преступник вошел в интернет-банкинг пострадавшей, сменил логин и пароль в личном кабинете и похитил более Br10 тыс.

Такую же схему обмана провернули мошенники и в отношении работника одной из фирм по разработке программного обеспечения. Его злоумышленники оставили без Br6 тыс.

Правоохранители напомнили, что мошенники представляются покупателями, присылают в мессенджерах ссылки на фишинговые страницы, предназначенные для получения персональных данных. Впоследствии эти данные используют для хищения денежных средств. Трехзначный код на обороте предназначен только для расходных операций. При вводе логина и пароля для входа в интернет-банкинг всегда необходимо внимательно проверять адрес сайта.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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На одной из торговых площадок молодая мама разместила объявление о продаже детских вещей. От абонента, подписанного женским именем, с белорусского номера на...
 
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