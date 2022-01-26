Названы три симптома простуды, при которых нужно обязательно звонить в скорую

Источник материала: ОНТ

Врач-терапевт из России Татьяна Романенко назвала три симптома простуды, при которых следует сразу вызывать врача или скорую. Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией «Вечерняя Москва».

Первый симптом – это головная боль. Если она не проходит в течение трех дней и не снимается обезболивающими, то стоит обязательно обратиться за медпомощью.

Второй симптом – снижение сатурации меньше 95%. За ней обязательно нужно следить во время заболевания с помощью пульсоксиметра. Низкий уровень кислорода в крови – это значимый повод обратиться к медикам.

И третий показатель – высокая температура, которая держится дольше пяти дней.

Фото: depositphotos.com/

Подписывайтесь на нас в Telegram