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Названы три симптома простуды, при которых нужно обязательно звонить в скорую

26.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы три симптома простуды, при которых нужно обязательно звонить в скорую

Врач-терапевт из России Татьяна Романенко назвала три симптома простуды, при которых следует сразу вызывать врача или скорую. Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией «Вечерняя Москва».

Первый симптом – это головная боль. Если она не проходит в течение трех дней и не снимается обезболивающими, то стоит обязательно обратиться за медпомощью.

Второй симптом – снижение сатурации меньше 95%. За ней обязательно нужно следить во время заболевания с помощью пульсоксиметра. Низкий уровень кислорода в крови – это значимый повод обратиться к медикам. 

И третий показатель – высокая температура, которая держится дольше пяти дней.

Фото: depositphotos.com/

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Врач-терапевт из России Татьяна Романенко назвала три симптома простуды, при которых следует сразу вызывать врача или скорую. Об этом она рассказала в беседе с...
 
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