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Названы три симптома простуды, при которых нужно обязательно звонить в скорую
Источник материала: ОНТ
Врач-терапевт из России Татьяна Романенко назвала три симптома простуды, при которых следует сразу вызывать врача или скорую. Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией
Первый симптом – это головная боль. Если она не проходит в течение трех дней и не снимается обезболивающими, то стоит обязательно обратиться за медпомощью.
Второй симптом – снижение сатурации меньше 95%. За ней обязательно нужно следить во время заболевания с помощью пульсоксиметра. Низкий уровень кислорода в крови – это значимый повод обратиться к медикам.
И третий показатель – высокая температура, которая держится дольше пяти дней.
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Врач-терапевт из России Татьяна Романенко назвала три симптома простуды, при которых следует сразу вызывать врача или скорую. Об этом она рассказала в беседе с...
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