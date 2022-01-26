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Эбола и синдром белого носа: страшные болезни, которые уничтожают целые виды животных
Источник материала: ОНТ
Смертельные заболевания грозят не только человеку. Они способны уничтожить тысячи животных за очень короткое время. Особенно опасной ситуация становится тогда, когда речь идет о редких или вымирающих видах.
Каковы особенности таких пандемий – смотрите в сюжете «Нашего утра».
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Смертельные заболевания грозят не только человеку. Они способны уничтожить тысячи животных за очень короткое время. Особенно опасной ситуация становится тогда,...
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