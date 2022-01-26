Эбола и синдром белого носа: страшные болезни, которые уничтожают целые виды животных

Источник материала: ОНТ

Смертельные заболевания грозят не только человеку. Они способны уничтожить тысячи животных за очень короткое время. Особенно опасной ситуация становится тогда, когда речь идет о редких или вымирающих видах.

Каковы особенности таких пандемий – смотрите в сюжете «Нашего утра».





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